وزير الإعلام اليمني "المنشق": اليمن يتعرض إلى استحواذ متوحش من جماعة الحوثي

عبر وزير الإعلامي اليمني "المنشق"، عبدالسلام علي جابر، اليوم الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني، عن سعادته في انضمامه للشرعية ووصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، وشكر قيادة وحكومة الشرعية لتأمين وصوله إلى المملكة.