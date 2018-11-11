الحشد الشعبي يحبط تسلل عناصر "داعش" عبر الحدود مع سوريا

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي صباح اليوم الأحد أنها أحبطت تسللا لعناصر من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على الحدود، وتعاملت مع أهداف تابعة للتنظيم داخل العمق السوري.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي للحشد إن "بناء على معلومات استخبارية دقيقة عالجت القوة الصاروخية للحشد الشعبي فجر اليوم أهدافا مهمة لداعش داخل العمق السوري"، مضيفا "قواتنا استهدفت أيضا مجموعة من عناصر "داعش" حاولوا التقرب والتسلل باتجاه الحدود العراقية".

© Sputnik . Nazek Mohamed العراق... الحشد الشعبي يقتل 11 فردا من تنظيم "داعش" الإرهابي

واستولى تنظيم "داعش" خلال عامي 2014 و2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم وفي سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود.