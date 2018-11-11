المالكي يدعو عبد المهدي إلى استحداث وزارة جديدة

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى استحداث وزارة جديدة.

ونشر المالكي تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها، "ادعو الأخ رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الى استحداث وزارة ترعى شؤون المرأة والطفولة العراقية وتعمل على تلبية طموحاتها والإفادة من طاقاتها في التربية والبناء والإعمار".

ادعو الأخ رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي الى استحداث وزارة ترعى شؤون المرأة والطفولة العراقية وتعمل على تلبية طموحاتها والافادة من طاقاتها في التربية والبناء والاعمار… — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) November 11, 2018

وأضاف "في الوقت الذي يتطلع العراقيون إلى الدور الوطني للمرأة من خلال المشاركة في العملية السياسية وشؤون المجتمع ، وبغية أن تأخذ النساء العراقيات دورهن في بناء الإنسان والوطن…

في الوقت الذي يتطلع العراقيون الى الدور الوطني للمرأة من خلال المشاركة في العملية السياسية وشؤون المجتمع ، وبغية ان تأخذ النساء العراقيات دورهن في بناء الانسان والوطن… — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) November 11, 2018

يشار إلى أن البرلمان العراقي منح الثقة لـ 14 وزيرا من أصل 22، فيما من المتوقع أن يتم إكمال باقي الكابينة الوزارية الشهر الحالي.