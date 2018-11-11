الرئيس العراقي يصل الكويت في أولى محطات جولته الخليجية

وصل الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى الكويت، اليوم الأحد، في مستهل جولة خليجية هي الأولى له منذ توليه منصبه أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشمل الإمارات وعدة دول.

بغداد- سبوتنيك وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية، "وصل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين".

© REUTERS / HANDOUT الرئيس العراقي يبدأ جولة خليجية انطلاقا من الكويت

وأضاف البيان، "كان على رأس مستقبلي سيادته، أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وعدد من الوزراء وشيوخ الدولة".

وأشار البيان إلى أن "هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من أمير الكويت في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث الملفات المشتركة بين العراق والكويت".

وضم الوفد العراقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم والصناعة صالح الجبوري، وعدد من المسؤولين والمستشارين والخبراء، بحسب البيان.

وأوضحت الرئاسة العراقية، في وقت سابق، أن "الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية، ستشمل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بالإضافة إلى عدد من الدول المجاورة لها"، مشيرة إلى أن "الجولة تهدف إلى سعي العراق نحو بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، والتعاون مع أشقائه في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والإنمائي والنهوض الثقافي المشترك بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولي".