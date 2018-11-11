شقيق أمير قطر ينشر صورة لـ"الأمير الوالد"

شارك الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صورة لوالدهما، أمير قطر السابق ووالد الشيخ تميم، الشيخ حمد بن خليفة آل ثان.

وعلق على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خليفة يعنز له.. حمد بن خليفة".

خليفة يعنز له..

حمد بن خليفة..

❤️ pic.twitter.com/AGJP2aiCDh — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 10, 2018

وكان الشيخ جوعان علق في وقت سابق على خطاب أمير قطر أمام مجلس الشورى: "تحتاج المنابر إلى صدق الخطاب ومثالية الخطيب وتحتاج الشعوب إلى قائد ملهم في رؤيته وتمثّله لقيم القيادة في سلوكه وأخلاقه.. يمكنك أن تدرك تحقُّق ذلك دون عناء وأنت تتابع خطاب سمو أمير البلاد المُفدى في مجلس الشورى واهتمام الشعب القطري بفحوى الخطاب..".

تحتاج المنابر إلى صدق الخطاب ومثالية الخطيب وتحتاج الشعوب إلى قائد ملهم في رؤيته وتمثّله لقيم القيادة في سلوكه وأخلاقه..

يمكنك أن تدرك تحقُّق ذلك دون عناء وأنت تتابع خطاب سمو أمير البلاد المُفدى في مجلس الشورى واهتمام الشعب القطري بفحوى الخطاب..#تميم pic.twitter.com/OqNZAcL85N — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 6, 2018

وكان ​أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد في كلمة له، الثلاثاء الماضي، ضمن مشاركته في مراسم افتتاح دورة الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، على تعزز حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية، وتطور علاقات الدوحة بدول العالم، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي فشل في تحقيق أهدافه.

وقال الشيخ تميم،: "من المؤسف أن استمرار الأزمة الخليجية، كشف عن عجز مجلس التعاون الخليجي وهمش دوره الإقليمي والدولي".

ورأى أمير قطر أن استمرار الأزمة الخليجية منذ عام ونصف العام بين بلاده وأربعة دول عربية يبرهن على إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى ضرورة تطوير آلياته خلال الفترة المقبلة، وتابع أن "أمن واستقرار الدول الخليجية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها".

وأضاف: "ستظل دولة قطر طرفا فاعلا وداعما لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.