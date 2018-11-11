شقيق أمير قطر ينشر صورة لـ"الأمير الوالد"

وعلق على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خليفة يعنز له.. حمد بن خليفة".
خليفة يعنز له..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 10, 2018
حمد بن خليفة..
❤️ pic.twitter.com/AGJP2aiCDh
وكان الشيخ جوعان علق في وقت سابق على خطاب أمير قطر أمام مجلس الشورى: "تحتاج المنابر إلى صدق الخطاب ومثالية الخطيب وتحتاج الشعوب إلى قائد ملهم في رؤيته وتمثّله لقيم القيادة في سلوكه وأخلاقه.. يمكنك أن تدرك تحقُّق ذلك دون عناء وأنت تتابع خطاب سمو أمير البلاد المُفدى في مجلس الشورى واهتمام الشعب القطري بفحوى الخطاب..".
تحتاج المنابر إلى صدق الخطاب ومثالية الخطيب وتحتاج الشعوب إلى قائد ملهم في رؤيته وتمثّله لقيم القيادة في سلوكه وأخلاقه..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) November 6, 2018
يمكنك أن تدرك تحقُّق ذلك دون عناء وأنت تتابع خطاب سمو أمير البلاد المُفدى في مجلس الشورى واهتمام الشعب القطري بفحوى الخطاب..#تميم pic.twitter.com/OqNZAcL85N
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أكد في كلمة له، الثلاثاء الماضي، ضمن مشاركته في مراسم افتتاح دورة الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، على تعزز حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية، وتطور علاقات الدوحة بدول العالم، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي فشل في تحقيق أهدافه.
ورأى أمير قطر أن استمرار الأزمة الخليجية منذ عام ونصف العام بين بلاده وأربعة دول عربية يبرهن على إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى ضرورة تطوير آلياته خلال الفترة المقبلة، وتابع أن "أمن واستقرار الدول الخليجية لن يتحقق عبر المساس بسيادتها".
وأضاف: "ستظل دولة قطر طرفا فاعلا وداعما لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".
يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.
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