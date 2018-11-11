خبير سياسي: فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان تتضاءل

لا حكومة ستبصر النور قريبا في لبنان، فكافة المعطيات تشير الى أن الجهود المنصبة لتشكيل الحكومة تزداد تعقيدا في ظل تصلب القوى المعنية بمواقفها وتحديدا تيار المستقبل وحزب الله.

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الموجود في إجازة خاصة خارج البلاد، لن يسمح بـ"توزير" ما بات يطلق عليهم "سنة 8 آذار"، في المقابل شدد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم أمس في كلمته بمناسبة يوم الشهيد أن الحزب يقف مع مطلب "نواب سنّة 8 آذار" حتى قيام الساعة.

© AFP 2018 / Joseph Eid هل تعرقل العقوبات الأمريكية على إيران تشكيل الحكومة اللبنانية

وأمام هذه المواقف يؤكد خبير سياسي لـ"سبوتنيك" على أن الحلول باتت تضيق يوما بعد يوم "وأن الأمل الأخير اليوم لإمكانية تشكيل الحكومة قبل إنقضاء السنة هو التحرك أو الوساطة التي أوكلها رئيس الجمهورية إلى وزير الخارجية جبران باسيل بهدف تقريب وجهات النظر ما بين رئيس الحكومة المكلف وحزب الله، وعلى هذا الأساس سيعمل وزير الخارجية على إمكانية توزير شخصية سنّية محايدة وتوافقية ما بين الطرفين المتخاصمين وهي قد تكون من تكتل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أو شخصية توافقية أخرى فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة".

ويحذر الخبير "من أن الخوف لم يعد يقتصر على الوضع الاقتصادي في لبنان بل بات هناك مخاوف جدية على الوضع الأمني في البلاد في ظل غياب الحكومة وفي ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة من إمكانية استهداف لبنان عسكريا تحت حجة أن حزب الله يمتلك صواريخ متطورة موجودة بالقرب من مطار بيروت، وهو الأمر الذي نفاه مرارا وزير خارجية لبنان بعد أن اصطحب السفراء الأجانب المعتمدين في لبنان في جولة إلى الأماكن التي تزعم إسرائيل أنه يوجد فيها صواريخ لحزب الله".

ومقابل هذه الهواجس على الوضعين الاقتصادي والأمني في لبنان، فقد توترت كذلك الساحة السياسية كذلك مع جملة ردود فعل جاءت ردا على خطاب أمين عام حزب الله.

فرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط توجه إلى نصر الله عبر موقع تويتر بتغريدة قال فيها:"يا سيد حسن، في هذه اللحظة في فرنسا يؤكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على التأكيد على المصالحة بعد مئة عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى".

وتابع زعيم الحزب التقدمي اللبناني في نفس التغريدة قائلا:

أتوجه إليك كمواطن عادي من أجل التأكيد على الحوار على نقطة واحدة فقط في منع الانهيار الاقتصادي والجوع بعيدا عن الصواريخ وإيران وسوريا.

وتأتي تغريدة جنبلاط بعد أن دعا نصرالله النائب السابق وليد جنبلاط إلى إعادة ضبط "أجهزته اللاقطة" لعدم القول إن إيران تقف خلف تعطيل الحكومة وأنه لا يحق لجنبلاط القول إن حزب الله يعطّل قبل مرور أربعة أشهر مثيلة للأشهر الأربعة التي استغرقها الحزب الاشتراكي في التفاوض على حصّته.

في المقابل ردّ حزب القوات اللبنانية على كلام أمين عام حزب الله عبر عدد من محازبيه الذين أشاروا إلى أن كلام نصر الله تضمن الكثير من لغة الاستعلاء والاستكبار.

وكان نصرالله قد تطرق في خطابه إلى حزب القوات اللبنانية قائلا إنه لا يحق "لجعجع" اتهام حزب الله بالتعطيل قبل مرور خمسة أشهر مثيلة للأشهر التي فاوضت فيها القوات على حصّتها.

من جانبها تؤكد أوساط تيار المستقبل على أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيقوم بالرد على كلام أمين عام حزب الله فور عودته إلى لبنان.