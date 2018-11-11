روبي تفاجئ جمهورها بصورة مع النجم البرازيلي رونالدينيو

نشرت الفنانة المصرية روبي مجموعة من الصور على حسابها الشخصي في الإنستغرام وهي في المغرب حيث شاركت في احتفالات المسيرة الخضراء.

وظهرت روبي في إحدى الصور مع النجم البرازيلي المشهور لاعب كرة القدم رونالدينيو والذي التقته في المغرب حيث كان يشارك في مباراة استعراضية.

وفاجأت روبي جمهورها بقصة شعر قصيرة جدا، ونالت الكثير من الإعجاب في الوسط المتابع لها.