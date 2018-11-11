مصدر: الجبوري الأقرب لتولي وزارة الدفاع العراقية

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن "الجبوري يلقى قبولا محليا وإقليميا ودوليا وذلك لالتزامه بمنهج السياسية المعتدلة ضمن نطاق المصالح المتبادلة، فإذا ما رغب في الترشح لأي منصب سيلقى قبولا وتشجيعا من قبل هذه الأطراف".
ولفت المصدر إلى أن الوضع السياسي في العراق غير ثابت ولا يمكن الجزم بما يمكن أن يحدث من تقلبات، وتابع "وتحدث تلك التقلبات نتيجة تبادل المعلومات والأخبار والتي تكون محفزا للآخرين، فالأجواء السياسية الحالية بالعراق اليوم يمكن تشبيهها بحالة المغامرات".
يذكر أن البرلمان مرر بصعوبة بالغة 14 وزيرا، من بينهم وزيران مهددان بالإقالة، وهو أمر يهدد الحكومة الجديدة في حال لم يتم التصويت على الباقين وعددهم ثمانية خلال أيام.
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