بعد 14 عاما على رحيله... ياسر عرفات حاضر في الوجدان الفلسطيني (صور)

سبوتنيك. وعرفات أو "أبو عمار" هو أول رئيس للسلطة الفلسطينية وثاني رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشكلت قصته مثار جدل في العالم حيث استطاع ومجموعات الشباب الفلسطينيين الذين عرفوا بالفدائيين والثوار أن يقلبوا المعادلة في منتصف الستينيات وقد شكلوا خلايا واتجهوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل التي احتلت عام 1967 ما تبقى من الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".
ونجح الفدائيون بقيادة ياسر عرفات في عملياتهم التي بدأت من الاْردن ولبنان ومن داخل فلسطين.
واستطاع الراحل ياسر عرفات أن يعيد رسم فلسطين على الخارطة السياسية الدولية بتوجهه إلى المحافل الدولية ومطالبته بإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حريته.
وعاد عرفات عام 1994 والآلاف من الفلسطينيين من الخارج إلى قطاع غزة ومدينة أريحا باتفاق أوسلو.
وفي عام 2002 بدأت الضغوط تزداد على "أبو عمار" بعد أن شنت إسرائيل عملية "السور الواقي" وأعادت احتلال الضفة الغربية وقد تحول ياسر عرفات إلى سجين في مكتبه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله إلى أن نقل إلى باريس وتوفي هناك ودفن جثمانه في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)