بعد 14 عاما على رحيله... ياسر عرفات حاضر في الوجدان الفلسطيني (صور)

يصادف، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني الأسبق، ياسر عرفات، الذي رحل في مثل هذا اليوم عن 75 عاما في مستشفى بيرسي في باريس، جراء تسممه بمادة البولونيوم المشع.

سبوتنيك. وعرفات أو "أبو عمار" هو أول رئيس للسلطة الفلسطينية وثاني رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشكلت قصته مثار جدل في العالم حيث استطاع ومجموعات الشباب الفلسطينيين الذين عرفوا بالفدائيين والثوار أن يقلبوا المعادلة في منتصف الستينيات وقد شكلوا خلايا واتجهوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل التي احتلت عام 1967 ما تبقى من الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA إحياء الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

ونجح الفدائيون بقيادة ياسر عرفات في عملياتهم التي بدأت من الاْردن ولبنان ومن داخل فلسطين.

واستطاع الراحل ياسر عرفات أن يعيد رسم فلسطين على الخارطة السياسية الدولية بتوجهه إلى المحافل الدولية ومطالبته بإنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق حريته.

© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA ملصقات للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة

وعاد عرفات عام 1994 والآلاف من الفلسطينيين من الخارج إلى قطاع غزة ومدينة أريحا باتفاق أوسلو.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إحياء ذكرى وفاة الرابعة عشرة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

وفي عام 2002 بدأت الضغوط تزداد على "أبو عمار" بعد أن شنت إسرائيل عملية "السور الواقي" وأعادت احتلال الضفة الغربية وقد تحول ياسر عرفات إلى سجين في مكتبه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله إلى أن نقل إلى باريس وتوفي هناك ودفن جثمانه في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.