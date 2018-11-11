الجيش الأردني ينفي إطلاق النار تجاه مخيم الركبان في سوريا

نفى الجيش الأردني، اليوم الأحد، إطلاق النار ت جاه مخيم الركبان داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنه لم يدخل المخيم.

عمان- سبوتنيك وقالت القيادة العامة للجيش في بيان، نشره الموقع الرسمي، "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سيدة، ادعى ناشرو الفيديو أنها قتلت برصاص إحدى نقاط المراقبة الأردنية القريبة من مخيم الركبان وهي جالسه أمام سكنها".

وأضاف البيان "القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي تؤكد بأن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، ولم يتم إطلاق أية نيران تجاه المخيم من أي مراقبة عسكرية أردنية".

ولفت إلى أن "هذه المجموعات والمواقع لعناصر من المخيم تنشر بين فترة وأخرى مثل هذه المقاطع لغايات التشويش وبث الإشاعات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة وتستخدمها للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق سكان المخيم الذي هو داخل الأراضي السورية، ولا يدخله الجيش الأردني بتاتا".

وحذر البيان "من تداول مثل هذه المعلومات التي لا تخدم إلا هذه العناصر التي تعيث في الأرض فساد وإفساد".