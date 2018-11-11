تركيا تستثني فئة عمرية من تأشيرة الدخول

أعلنت السلطات التركية إعفاء الأطفال والشيوخ الليبيين دون سن الـ12 عام والبالغين فوق 65 عام من تأشيرة الدخول السياحية.

© REUTERS / BPA/Jesco Denzel أردوغان يتعهد بالوفاء بمعايير دخول الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة

أنطاكيا — سبوتنيك . ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوما رئاسيا، اليوم الأحد، جاء فيه: "سيتم إعفاء الأطفال دون سن الـ12 عام والبالغين فوق سن الـ65 عام الليبيين من التأشيرة السياحية إلى تركيا ".

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أنه "سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الليبيين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما".

وأضافت: "كما أطال القرار مدة إقامة مواطني كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان في تركيا من 30 يوما إلى مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما".