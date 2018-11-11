رئيس العراق: أعدنا بعض مقتنيات الديوان الأميري الكويتي التي سرقت خلال الغزو

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، إن بلاده أعادت بعض ممتلكات الديوان الأميري الكويتي، التي سرقت خلال الغزو.