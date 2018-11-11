ليبيا... حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي وعقيلة صالح يصل باليرمو

أفاد مصدر في مجلس النواب الليبي، بأن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وصل إلى مدينة باليرمو الإيطالية، على رأس وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية تبدأ أعماله غداً الاثنين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له قد وصلوا منذ قليل إلى مدينة باليرمو الإيطالية التي ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا".

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول ليبي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة الرجمة شرقي البلاد"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جاء لإقناع حفتر للمشاركة في مؤتمر باليرمو".

يشار أن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أعلن، في وقت سابق، وصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له إلى باليرمو ، للمشاركة في المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة شخصيات رفيعة ومسؤولين كبار من عدة دول.

ومن أهم الشخصيات الليبية التي ستشارك في المؤتمر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إلى جانب رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة في البداية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف غير واقعي.