الجيش اليمني يسيطر على حصن "الحقب" التاريخي بعد معارك مع الحوثيين

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد: "الجيش الوطني استعاد حصن الحقب التاريخي في مديرية دمت شمال الضالع بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية".
وحسب "سبأ" فإن جماعة الحوثيين "لجأت إلى استهداف المدنيين والمناطق السكنية بقذائف المدفعية والهاون عشوائياً في مناطق الحقب والعرفاف ومحيطها في مدينة دمت، ما أسفر عن إلحاق خسائر".
كانت القوات الحكومية تمكنت، الأربعاء الماضي، من استعادة السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت، ابتداءً من سلسلة الحقب ووصولاً إلى جبال خاب وما جاورها، بعد تمكنها من السيطرة على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية المؤدية إلى وسط المدينة، ضمن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية دمت من قبضة مسلحي "أنصار الله"، تمكنت خلالها من تحرير أكثر من 12 كيلو متراً في المديرية، حسب موقع الجيش اليمني.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ سقط آلاف القتلى وأصيب عدد كبير غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، فيما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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