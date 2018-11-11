مقتل 3 سوريين بانفجار لغم في قرية محررة بريف إدلب

قتل ثلاثة مدنيين سوريين بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في إحدى قرى ريف إدلب الجنبي الشرقي التي كان قد حررها الجيش السوري في وقت سابق.

وذكرت وكالة "سانا" أنه "استشهد 3 أشخاص جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

© Sputnik . basel shartouh وكالة: فصائل إدلب تستعد لمعركة قادمة مع الجيش السوري لا محال

وقالت الوكالة أن الانفجار حصل عندما كان ثلاثة مدنيين يعملون في قطف محصول الزيتون في قرية أم الترتكية بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأكدت أن اللغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وتعاني الكثير من المناطق المحررة في سوريا من وجود الكثير من المخلفات الخطيرة التي تقوم المجموعات المسلحة بتفخيخها قبل خروجها من المناطق التي يدخلها الجيش السوري.

من جهة ثانية صد الجيش السوري، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "أجناد القوقاز" باتجاه نقاطه العسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقع بينهم قتلى وجرحى.

وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب: إن وحدات من الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحو "أجناد القوقاز" على محور بلدة الواسطة شمال غربي بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله: إن القوات السورية استهدفت مجموعة مسلحة حاولت التقدم عبر محور الواسطة باتجاه مواقع الجيش السوري ما أدى إلى مقتل ستة مسلحين وإصابة آخرين.