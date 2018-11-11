لاقت استحسانا كبيرا... لباس موحد للمدرسين في مدرسة سورية (صور)

لاقت تجربة جديدة طبقتها إحدى مدارس محافظة السويداء جنوب سوريا بتوحيد اللباس للمدرسين هذا العام استحسانا وقبولا في الأوساط السورية التي سمعت بهذا الحدث.

وبحسب "سانا" فإن إدارة مدرسة الشهيد رائد ثامر العقباني في بلدة قنوات بمحافظة السويداء للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية) طبقت تجربة جديدة للباس الموحد للمدرسين خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوكالة أن التجربة لاقت قبولا واستحسانا لدى من شاهدها أو سمع بها وتعد بحسب مديرة المدرسة أنعام الحلبي الأولى من نوعها ضمن المدارس وتكتسب أهمية لزرع فكرة الالتزام والانضباط في نفوس الطلاب من قبل المعلمين وإزالة الفوارق بينهم إضافة إلى تخفيف التكاليف المادية عن المدرسين.

وأضافت الحلبي أن لون اللباس ضمن هذه التجربة تم اختياره بحيث يكون قريبا من لباس الطلاب مع التزام جميع المدرسين في تطبيقها ولفتت إلى تماشيها مع مبادرات أخرى تنفذها إدارة المدرسة ومنها صندوق إعانة للطلاب المحتاجين بدعم من المجتمع المحلي.

فكرة اللباس الموحد بين المدرسين وفقا للمدرسة أسماء الدعيبس تحولت من حلم إلى حقيقة بفضل التكاتف والتعاون لإنجاحها ولتكون المدرسة قدوة لغيرها من المدارس رغم حداثة تأسيسها.

وعبرت والدة إحدى الطالبات (وهي مرشدة اجتماعية في مدرسة أخرى) عن إعجابها بالمبادرة مبينة أنها تدعم تعميم هذه التجربة لتشمل جميع المدارس.

وعبر المئات على صفحات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالفكرة وأشارت معظم التعليقات إلى أنها فكرة جميلة ومن الضروري تطبيقها.