إيطاليا تنفي لقاء كونتي مع حفتر في ليبيا

نفت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، توجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، إلى ليبيا للقاء القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لإقناعه بالمشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، والذي تبدأ أعماله غدا الاثنين.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "آغي" عن مصادر بديوان رئيس الوزراء الإيطالي أنها تنفي زيارة كونتي لليبيا للقاء حفتر.

مكتب إعلام القيادة العامة ليبيا... حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي وعقيلة صالح يصل باليرمو

كان مصدر ليبي مسؤول قد ذكر لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر التقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة الرجمة شرقي البلاد"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء الإيطالي جاء لإقناع حفتر للمشاركة في مؤتمر باليرمو".

ومن أهم الشخصيات الليبية التي ستشارك في المؤتمر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إلى جانب رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة في البداية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف غير واقعي.