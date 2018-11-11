إيطاليا تنفي لقاء كونتي مع حفتر في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "آغي" عن مصادر بديوان رئيس الوزراء الإيطالي أنها تنفي زيارة كونتي لليبيا للقاء حفتر.
ومن أهم الشخصيات الليبية التي ستشارك في المؤتمر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إلى جانب رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، بالإضافة إلى عدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة في البداية في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف غير واقعي.
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