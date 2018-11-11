قرار سعودي مرتقب ضد رغبة ترامب

كشف خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، عزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية بمقدار نصف مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا، بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب، ما يمثل تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة.

© AP Photo / Nasser Nasser السعودية ترسل 60 مليون دولار إلى فلسطين

وزادت السعودية إنتاجها نحو مليون برميل يوميا استجابة لضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول مستهلكة أخرى للمساعدة في تحقيق توازن بالسوق لتعويض تراجع الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

ولكن تم بعد ذلك منح زبائن إيران إعفاءات سخية لمواصلة شراء النفط الخام وتزايدت المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من النفط بالسوق وتراجعت الأسعار لأقل من 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد أن كانت 85 دولارا للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول.

ويواصل ترامب ضغوطه على دول "أوبك" وعلى رأسها السعودية، لزيادة الإنتاج بهدف تخفيض سعر البترول.

وقال الفالح للصحفيين في أبوظبي قبل اجتماع للجنة مراقبة السوق المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين "نزيد الإنتاج تجاوبا مع الطلب".

وأضاف "أعلن أن مخصصات ديسمبر ستكون أقل 500 ألف برميل من مخصصات نوفمبر.لذا نتوقع تراجعا يعود جزء منه لنهاية العام وجزء منه للصيانة. سنشحن كميات أقل في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر".

وتناقش المملكة منذ فترة، اقتراحا يتضمن خفض أوبك والمنتجين المستقلين الانتاج مليون برميل يوميا وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هبوطا في أسعار النفط.