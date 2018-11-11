"الأعلى للدولة" الليبي: المشري وبوغدانوف يناقشان القضايا المشتركة في باليرمو

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأحد، بنائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي، ميخائبل بوغدانوف، في باليرمو الإيطالية قبيل انعقاد مؤتمر لحل الأزمة الليبية، حسبما ذكر بيان للمجلس، وأكد الطرفان الحاجة للحوار بين الأطراف الليبية مع الالتزام بما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر.

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وجاء في البيان "التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، اليوم الأحد، الممثل الخاص للرئيس الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف، رفقة السفير الروسي لدى ليبيا، السيد إيفان مولوتكوف، بمقر إقامة الرئيس بمدينة باليرمو الإيطالية، لمناقشة المؤتمر الذي سيتم إقامته حول ليبيا ورؤية المجلس له، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال المشري "لإنجاح مؤتمر باليرمو، فإنه يجب متابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وإلزام كافة الأطراف بدورها ومحاسبة المعرقلين، وأن ما دون ذلك هو مجرد عبث وإطالة للأزمة".

كما أوضح المشري، بحسب البيان أن "مشكلة ليبيا ليست ليبيةً خالصة، وإنما نتيجة تدخلات سلبية لدول إقليمية ترى في نهضة ليبيا خطرا على مصالحها الاقتصادية، خاصة أن موارد ليبيا تمكنها من أن تصبح قبلة في التجارة والسياحة".

من جهته أكد بوغدانوف أن روسيا تتواصل مع كل الأطراف في ليبيا ولا تدعم أي طرف دون الآخر، وأنها تحاول دفع الجميع للحوار وإيجاد القواسم المشتركة، موجها دعوة لرئيس المجلس الأعلى للدولة لزيارة روسيا في الفترة القادمة.