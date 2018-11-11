تسجيل
23:10 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مطار الحديدة في اليمن

    القوات اليمنية تعلن تقدمها في الحديدة والاقتراب من محاصرة "أنصار الله"

    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    أعلنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، توغلها في مدينة الحديدة غربي اليمن بعمليات التفاف على مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

    ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، العقيد أحمد علي الجحيلي أن القوات وصلت إلى أطراف شارع صنعاء في مدينة الحديدة، كما أحرزت تقدما كبيرا من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة، وأصبحت قريبة جدا من شارع التسعين الذي من خلاله الوصول إلى نقطة الشام.

    وأوضح الجحيلي "نقطة الشام تكتسب أهمية كبيرة واستراتيجية، من حيث أن السيطرة عليها ستجعل الميليشيا محاصرة من كل الاتجاهات بين فكي كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، كما أنها ستسهل السيطرة على الميناء الذي يقع بالقرب منها".

    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
    © AP Photo / Bebeto Matthews
    وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل السلام
    ولفت العقيد الجحيلي إلى "السيطرة على عدد من البنايات السكنية بالقرب من حي 7 يوليو، كانت تتمركز فيها قناصات الميليشيا".

    وأكد الجحيلي أن الجيش يتقدم بشكل متسارع في مدينة الحديدة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا التي تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقتها، إلا أن القوات تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها تلك الميليشيا".

    في الأثناء، أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" سقوط قتيل وأصابة خمسة جرحى باستهداف طيران التحالف منطقة الحلقة في مديرية الحالي شرق الحديدة.

    وأضاف أن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مناطق في شارع الخمسين، في حين سقطت قذائف مدفعية على منازل في منطقة المحوات بمديرية الحوك.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

    قوات الجيش الحكومية في مدينة تعز، اليمن 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Anees Mahyoub
    دعوة من مفوضية حقوق الإنسان إلى أطراف النزاع في اليمن
    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

    وأطلقت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، الجمعة الماضية، عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في مدينة الحديدة غربي اليمن، لاستعادة مناطق من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين، وينفي الحوثيون تحقيق التحالف والقوات الحكومية تقدما في المدينة، فيما تدعو الأمم المتحدة لتجنب التصعيد فيها حيث تعد منفذا حيويا لدخول المساعدات.

    انظر أيضا:

    الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة الخطوة الأولى لتحقيق السلام
    اليمن... القوات المشتركة تقترب من قطع آخر خطوط إمداد "الحوثيين" في الحديدة
    "أنصار الله" تحبط محاولات زحف شرق الحديدة
    "ألوية العمالقة" تسيطر على مواقع شرق الحديدة
    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني, التحالف, الحوثيون
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سيارة الليموزين Aurus Senat الروسية الصنع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي
    تعرف على سيارة بوتين... وسيارات رؤساء دول أخرى
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك