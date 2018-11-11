بعد السعودية والكويت... الطقس السيئ يضرب قطر (فيديو)

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن إعصارا قويا ضرب قطر بعد أن ضرب المملكة العربية السعودية والكويت، حيث هطلت أمطار غزيرة وعواصف رعدية لم تشهدها البلاد منذ فترة.

وقال هشام أحمد، أحد المقيمين في قطر منذ أكثر من عشر سنوات "فجأة تحول الطقس إلى ظلام دامس وظهرت غيوم رعدية في السماء، وبدأ الرعد، وهطلت أمطار غزيرة جدا. وأضاف "لا أتذكر مثل هذه الرعد والغيوم السوداء في سماء الدوحة، ولم يكن مثل هذا الطقس في قطر خلال السنوات العشر الماضية".

Ливни с грозами — явление крайне редкое для Катара. Такого здесь не видели несколько лет. #Qatar #thunderstorm pic.twitter.com/tRulN4kDBv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) November 11, 2018

ويشار إلى أنه خلال فترة الخريف والشتاء من العام الماضي في قطر هطلت زخات طفيفة من المطر لبضع مرات فقط، والتي استمرت ما لا يزيد عن عشر دقائق.