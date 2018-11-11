وزير الخارجية الأمريكي لولي العهد السعودي: سنحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزيرها مايك بومبيو أكد مجدداً مع ولي العهد السعودي أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي وتتوقع الشيء نفسه من السعودية.