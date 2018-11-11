الجيش اليمني... "أنصار الله" تخسر جبالا استراتيجية في صعدة

أعلنت القوات الحكومية اليمنية تمكنها من استعادة مواقع استراتيجية من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف: "تم تحرير جبال الهدة الاستراتيجية، اليوم الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم شمال صعدة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD اليمن... القوات المشتركة تطلق عملية واسعة في الحديدة

وأوضح العميد معروف: "الجيش اقتحم الجبل من ثلاثة محاور، وباغت مليشيا الحوثي بهجوم، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

على صعيد آخر، حقق الجيش اليمني تقدما في مديرية كتاف شرق صعدة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على "فيسبوك" أن القوات حررت سلاسل جبلية مطلة على جبال العاشة ووداي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن ست غارات على مديرية رازح غرب صعدة، استهدفت مناطق الأزهور والحجلة وآل على والقد.

وأضاف أن قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا شنه الجيش السعودي على مناطق متفرقة في مديريتي شدا ومنبة الواقعتين على الشريط الحدودي.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.