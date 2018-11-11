القسام تعلن اغتيال أحد قيادتها على يد قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، عن مقتل القائد القسامي نور بركة، من قبل قوةٌ خاصةٌ تابعة للعدو الصهيوني في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل شرقي خانيونس.

القدس- سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام: "تسللت مساء اليوم قوة خاصة تابعة للعدو الصهيوني في سيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق 3 كم شرقي خانيونس".

© AFP 2018 / MAHMUD HAMS الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في غزة ويأمر مواطنيه بالبقاء قرب الملاجئ

وأضاف البيان: "قامت هذه القوة باغتيال القائد القسامي نور بركة، وبعد اكتشاف أمرها وقيام مجاهدينا بمطاردتها والتعامل معها، تدخل الطيران الحربي للعدو وقام بعمليات قصفٍ للتغطية على انسحاب هذه القوة ما أدى لاستشهاد عددٍ من أبناء شعبنا، ولا زال الحدث مستمراً وتقوم قواتنا بالتعامل مع هذه العدوان الصهيوني الخطير".

وقال شهود عيان، في وقت سابق، إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وبحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.