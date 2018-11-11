اليمن... "حكومة الإنقاذ" ترحب بدعوة مفوضة حقوق الإنسان

رحب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ في صنعاء المهندس هشام شرف، بدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، لإنهاء التصعيد العسكري بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وإزالة القيود على دخول الإمدادات الإنسانية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن وزير خارجية الإنقاذ قوله اليوم الأحد 11 نوفمبر / تشرين الثاني: "إن التصعيد العسكري في الحديدة من قبل تحالف (العدوان) السعودي سيفضي إلى كارثة إنسانية كبيرة، ويقوض جهود السلام، التي يبذلها المبعوث الخاص".

وجدد شرف التأكيد على "استعداد حكومة الإنقاذ للمشاركة في مباحثات السلام برعاية الأمم المتحدة، بما يحقق السلام العادل والمشرف ويحفظ وحدة اليمن وسيادة واستقلال وسلامة أراضيه".

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعت، أمس السبت، التحالف بقيادة السعودية، و"الحوثيين"، على الوقف الفوري للتصعيد العسكري في محافظة الحديدة، وحثت التحالف على إزالة القيود المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى إلى اليمن.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.