اعتراض صاروخين لحماس أطلقا من قطاع غزة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير غندلمان، أمس الاثنين، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "عاجل: منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقهما الإرهابيون في قطاع غزة على أراضينا".

عاجل: منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقهما الإرهابيون في قطاع غزة على أراضينا. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2018

و​قال شهود عيان إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وبحسب شهود العيان فإن صافرات الإنذار انطلقت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وحسب رويترز، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين من بينهم قياديان في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد.

هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أثناء وقوع الاشتباك المسلح بين مجموعة القسام والوحدات الخاصة الإسرائيلية.

وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بان الجيش الإسرائيلي شن اكثر من أربعين غارة على مدينة خانيونس في قطاع غزة.