الجيش اليمني: القوات الحكومية تتقدم جنوب مدينة الحديدة اليمنية

صرح ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، اليمني، العقيد أحمد الجحيلي، اليوم الاثنين، بأن القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حققت تقدماً جديداً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مدينة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن العقيد اليمني قوله أن: "قوات الجيش تمكنت من اقتحام حي الربصة جنوب مدينة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على مدرسة النجاح، وعدد من المباني المجاورة لها".

وأضاف الجحيلي أن "الجيش يخوض في حي الربصة معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها خسائر في العدد والعدة"، مؤكدا على "استمرار التقدم في عمق مدينة الحديدة".

وفي هذا السياق، أعلنت قوات العمالقة السيطرة على عدد من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن قواتها "خاضت معارك عنيفة مع مسلحي مليشيا الحوثي جوار مستشفى 22 مايو في حي 7 يوليو والأحياء المجاورة له شرق مدينة الحديدة".

وأشار إلى "أن القوات تقدمت من حي المنظر في الجهة الجنوبية لمدينة الحديدة باتجاه كلية الطب في جامعة الحديدة، وخاضت مواجهات عنيفة مع مجاميع من مليشيا الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9.5 ألف حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.