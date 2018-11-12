ولي العهد السعودي يلتقي مسؤولا أوروبيا

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، مسؤولا أوروبيا.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الأمير محمد بن سلمان التقى المبعوث الخاص برئيسة وزراء بريطانيا، سايمون ماكدونالد.

وأوضحت الوكالة السعودية أن ولي العهد السعودي ومبعوث تيريزا ماي، استعرضا خلال اللقاء، ما وصف بأنه "أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين".

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كما أظهرت الصور المرفقة بالخبر، حضور السفيرين السعودي والبريطاني للقاء، علاوة على وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد أجرى اتصالا هاتفيا، أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ناقشا فيه تداعيات الأزمة الواقعة بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال بومبيو لولي العهد السعودي إن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي، وتتوقع الشيء نفسه من السعودية، بحسب قوله.