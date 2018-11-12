الاستخبارات العراقية تعتقل عناصر "أكبر" خلية إرهابية للتفخيخ في الأنبار

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، عناصر إرهابية، قالت إنها تنتمي لأكبر خلية للتصفيح والتفخيخ في الأنبار غربي البلاد.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية الإطاحة بـ"أكبر" خلية للتصفيح والتفخيخ تدعى "خلية أبو عبد الله الأنصاري"، والقبض على جميع عناصرها في محافظة الأنبار غربي العراق.

© AP Photo / القوات العراقية تلقي القبض على عناصر من "داعش" في الأنبار

وقالت المديرية، في بيان لها نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 وبعملية نوعية استباقية من الإطاحة بأكبر خلية للتصفيح والتفخيخ تدعى خلية أبو عبد الله الأنصاري".

وأضاف البيان، أنه تم "إلقاء القبض على جميع الإرهابيين فيها (الخلية) والبالغ عددهم 6 عناصر من المتخصصين بهذا المجال بعد أن تم استدراجهم لكمائن نصبت لهم في منطقتي القرية العصرية والزنكورة بالرمادي، الأنبار، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت القناة إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال العديد من المطلوبين بعمليات دهم وتفتيش في محافظات مختلفة.