فرنسا تتحدث عن "لعبة سياسية" يقوم بها أردوغان في أزمة مقتل خاشقجي

أصدر وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، تعليقا مفاجئا بشأن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

باريس — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا علم له بالمعلومات التي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه قدمها لباريس حول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية وأمريكا وثلاث دول أخرى

وتابع لودريان في حديث مع قناة "فرانس2"، "حتى اللحظة لم يتم إعلامي بالمعلومات التي قدمتها تركيا".

ومضى بقوله: "لو كان الرئيس أردوغان يمتلك معلومات ليعطينا إياها فليفعل ذلك".

وعند سؤاله عما اذا كان أردوغان "يكذب" عبر تصريحاته الأخيرة أجاب لودريان، قائلاً:

"هذا يعني بأن أردوغان يقوم بلعبة سياسية معينة في ظل هذه الظروف".

وكان أردوغان قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن تقديمه تسجيلات مقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وتابع: "الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل من خلال دفع هؤلاء إلى الاعتراف، وليس هناك داع للبحث عنهم في أي مكان آخر".

وذكر أردوغان أنه قد يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في باريس خلال مراسم إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى، مضيفا: "عندما نذهب إلى باريس سنحاول إيجاد فرصة وسنجري اجتماعا ثنائيا".

© REUTERS / POOL بومبيو لمحمد بن سلمان: حاسبوا قتلة خاشقجي

وأعلن النائب العام السعودي ، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.