رئيس الوزراء التونسي: التعديل الوزاري يحترم الدستور وليس انقلابا

الجزائر- سبوتنيك. وقال الشاهد، خلال جلسة بمجلس النواب التونسي للتصويت على التعديل الوزاري، إن "تونس تعيش أزمة سياسية، لا أزمة حكومية. والتعديلات تأتي لتحقيق المزيد من النجاعة".
وأوضح: "الصراعات السياسية شوشت على العمل الحكومي وعطلت مسيرة الإصلاح".
وعن انتقاد السبسي للتعديل، قال الشاهد: "هناك من وصف في تصريحات غير مسؤولة التعديل الحكومي بأنه انقلاب، وأنا أؤكد أن التعديل الوزاري تم في إطار احترام تام للدستور التونسي الذي ينص على وجود رئيس حكومة وليس وزير أول".
كما لفت إلى أن "الخلاف مع الرئيس وارد ويحدث في كل الديمقراطيات، ونحن نحترم دوره ومساهمته في المسار الديمقراطي".
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