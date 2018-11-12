رئيس "لوك أويل" يعتزم بحث بدء إنتاج "الكتلة العاشرة" مع رئيس الحكومة العراقية

أعلن رئيس شركة "لوك أويل"، وحيد أليكبيروف، اليوم الاثنين، أنه يعتزم لقاء رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليبحث معه بدء إنتاج النفط في "الكتلة العاشرة" والذي قد يبدأ خلال سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات.

أبو ظبي — سبوتنيك. وقال أليكبيروف: "يحفر بئر تنقيب جديد في الكتلة العاشرة، آمل أن ألتقي في نوفمبر رئيس الوزراء العراقي، وإجراء محادثات معه".

وأضاف:

"إذا وافق العراق فسنحتاج لسنتين ونصف إلى ثلاث سنوات لبدء الاستخدام".

في سياق آخر، وصل وزير الطاقة السعودي، خالد الفاتح، إلى العاصمة العراقية بغداد، السبت الماضي، لبحث التعاون بين البلدين والقرارات المتعلقة بخفض إنتاج النفط الخام.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن "المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم خلال زيارة الفالح بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية، وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي"، وفقا لصحيفة "الصباح الجديد" العراقية.