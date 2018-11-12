سفير إيطاليا في روسيا: هدف مؤتمر باليرمو مساعدة الليبيين لإيجاد حل للأزمة بأنفسهم

قال السفير الإيطالي لدى روسيا، باسكوال تيراتشانو، اليوم الاثنين، إن هدف إيطاليا من عقد مؤتمر باليرمو حول ليبيا هو مساعدة الليبيين على إيجاد حل لأزمة بلادهم بأنفسهم.

موسكو- سبوتنيك. ولفت السفير الإيطالي إلى أن الأزمة الليبية عامل عدم استقرار لمنطقة المتوسط والعالم.

وقال السفير، في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "هذا المؤتمر ليس هو الحل، ولكن الهدف منه تسهيل وليس فرض الحل، فقط لمساعدة الأطراف على إيجاد الحل".

وتابع: "نريد تعزيز السلام والاستقرار في البلاد من خلال عملية ليبية تشمل جميع الأطراف والمجموعات المختلفة في البلاد. إنه مؤتمر نريد أن نقدمه للليبيين لمساعدتهم على إيجاد الحل بأنفسهم".

واعتبر السفير أن الأزمة الليبية عامل عدم استقرار للمنطقة والعالم، قائلا: "بالطبع نحن قلقون لأنها الأزمة الليبية مصدر لعدم الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، وهذا بالنسبة لنا، هو، ولأمن العالم مسألة جوهرية".