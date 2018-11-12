الجامعة العربية تستضيف الملتقى الثاني للإدارات الانتخابية العربية

وأصدرت الجامعة العربية بيانا، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، قالت فيه إن ممثلي الهيئات الانتخابية العربية المشاركين في الملتقى سيقومون بتقديم عروض مفصلة حول عملية تسجيل الناخبين في دولهم، بما في ذلك أنواع التسجيل المتبعة في كل دولة، وأنواع السجلات الانتخابية، والتحديات التي تواجه عملية التسجيل وطرح الحلول للتغلب عليها مستقبلا ووسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في عملية التسجيل.
ويشارك في فعاليات هذا الملتقى ممثلين عن الإدارات والهيئات الانتخابية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الانتخابات، البرلمان العربي، المنظمة العربية للإدارات، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، ومفوضية فنيس.
تجدر الاشارة إلى أن الملتقى الأول للإدارات الانتخابية قد عقد خلال عام 2016، بحضور 19 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة في مجال الانتخابات.
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