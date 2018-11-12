الأسد وأنصاري يناقشان جهود تشكيل لجنة دستورية سورية

بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، مع حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، جهود تشكيل لجنة دستورية سورية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الأسد استقبل أنصاري وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية العلاقة السورية الإيرانية كعامل استقرار في المنطقة في مواجهة السياسات التي تنتهجها أمريكا وأدواتها والتي تقوم على نشر الفوضى وإضعاف الدول التي ترفض الخضوع لسياساتها.

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وتناول الحديث المراحل التي تحققت في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتحقيق تقدم على المسار السياسي وخاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، حيث كان هناك اتفاق في الآراء حول أن الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للإرهاب تعمل على وضع العراقيل في كلا المجالين في محاولة منها لكي تحقق في السياسة ما فشلت في تحقيقه طوال سنوات الحرب.

وأضافت "سانا"، بحسب بيان من الرئاسة السورية، "تم التأكيد على عزم سوريا وإيران الاستمرار في مكافحة الإرهاب من جهة ومواصلة الجهود الهادفة لتحريك المسار السياسي على الرغم من العراقيل الأمريكية وصولا إلى إنهاء الحرب على سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة ككل".

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية والخطوات التي يقوم بها الجانبان بغية مواصلة تطوير العلاقات بما يخدم تحقيق مصالح الشعبين السوري والإيراني.