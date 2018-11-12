بالفيديو... فتاة تفاجئ سعد الحريري وتعانقه في البرلمان

دخلت فتاة لبنانية إلى البرلمان اللبناني، وعانقت رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري حيث أعربت عن حبها الكبير له.

قال موقع "المستقبل" اللبناني إن دخول الفتاة كان أثناء الجلسة البرلمانية، وإنه حصل بمساعدة من النائب اللبناني نديم الجميل الذي طلب منه الحضور للقائها.

والتقطت الفتاة صورة تذكارية مع الحريري وعند سؤالها عن سبب انهمار دموعها أجابت لأن الرئيس سعد الحريري "شخص كتير منيح".