بالفيديو... فتاة تفاجئ سعد الحريري وتعانقه في البرلمان

قال موقع "المستقبل" اللبناني إن دخول الفتاة كان أثناء الجلسة البرلمانية، وإنه حصل بمساعدة من النائب اللبناني نديم الجميل الذي طلب منه الحضور للقائها.
والتقطت الفتاة صورة تذكارية مع الحريري وعند سؤالها عن سبب انهمار دموعها أجابت لأن الرئيس سعد الحريري "شخص كتير منيح".
داخل البرلمان.. فتاة تعانق الرئيس الحريري بتأثر كبير!— Blue Force (@futuremovement) November 12, 2018
تزامنا مع الجلسة التشريعية، قامت إحدى الفتيات بالدخول الى مبنى البرلمان لمعانقة الرئيس #سعد_الحريري وذلك بمساعدة النائب نديم الجميل الذي طلب منه الحضور للقائها.
وانهمرت دموع الفتاة تأثرا، حيث أعربت عن حبها الكبير للحريري. pic.twitter.com/fDjOH90rU3
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)