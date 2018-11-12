قذيفة فلسطينية تصيب إسرائيلي وتحرق حافلة وصافرات الإنذار تدوي

أصيبت حافلة إسرائيلية بشظايا قذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع إصابات بشرية.

© AFP 2018 / MAHMUD HAMS الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في غزة ويأمر مواطنيه بالبقاء قرب الملاجئ

القدس — سبوتنيك . وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الإثنين "إصابة مباشرة في حافلة نتيجة إطلاق نار من قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

في السياق، قال شاهد من قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك" إن "المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 18 صاروخا من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية".

وحسب رويترز قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن قذيفة مورتر فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الإثنين مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.

وعرضت القنوات التلفزيونية لقطات للحافلة التي اشتعلت بها النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة منها إلى السماء وومضات ضوء في مكان انفجارات تمثل اعتراض منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية لصواريخ.