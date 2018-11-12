غارات على غزة بعد إصابة إسرائيلي وحرق حافلة بقذيفة من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.

© REUTERS / AHMED ZAKOT عودة الهدوء إلى الحدود مع غزة

القدس — سبوتنيك . وأكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الإثنين "إصابة مباشرة في حافلة نتيجة إطلاق نار من قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

في السياق، قال شاهد من قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك" إن "المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 18 صاروخا من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية".

وحسب رويترز قالت قنوات تلفزيونية إسرائيلية إن قذيفة مورتر فلسطينية أطلقت من قطاع غزة دمرت حافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الإثنين مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.