أبو الغيط يناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع جبريل الرجوب

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك ملف المصالحة والأوضاع في غزة، وسبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن أبو الغيط أكد للرجوب الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة، ذلك أن هذا التماسك هو ما يعزز قوة الموقف الفلسطيني في مواجهة أية أجندات خارجية تستهدف تذويب القضية وتجريدها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

وشدد أبو الغيط، "أن الجامعة العربية تساند الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في نضالهما الباسل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".