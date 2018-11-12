شاهد من ظهر إلى جوار الملك سلمان اليوم في الرياض

ووصل الملك سلمان إلى مقر الحفل، قاعة الأمير سلطان، في فندق الفيصلية، وهو برفقة نجليه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.
ومنح الملك سلمان في الحفل تكريمات للفائزين بجائزة الملك خالد في فروعها الثلاثة، وهي "شركاء التنمية" و"التميز للمنظمات غير الربحية" و"التنافسية المسؤولة".
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يصل مقر حفل تكريم الفائزين بـ #جائزة_الملك_خالد#الإخبارية pic.twitter.com/kBcVSKGa9k— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2018
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