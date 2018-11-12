شاهد من ظهر إلى جوار الملك سلمان اليوم في الرياض

كرم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، الفائزين في حفل جائزة الملك خالد لعام 2018، الذي أقيم في العاصمة الرياض.

ووصل الملك سلمان إلى مقر الحفل، قاعة الأمير سلطان، في فندق الفيصلية، وهو برفقة نجليه الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.

© REUTERS / POOL New أمر من الملك سلمان بشأن قضاة

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله، الأمير فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد عبد العزيز أمير منطقة عسير، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورئيس هيئة جائزة الملك خالد، وأعضاء هيئة الجائزة.

ومنح الملك سلمان في الحفل تكريمات للفائزين بجائزة الملك خالد في فروعها الثلاثة، وهي "شركاء التنمية" و"التميز للمنظمات غير الربحية" و"التنافسية المسؤولة".