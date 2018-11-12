الأضخم في الشرق الأوسط... الحكومة السورية تطلق مشروع "مدينة السيارات"

قال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": هذه المدينة ستكون مقصدا تجاريا وترفيهيا رائدا على مستوى المنطقة، وتضم سوقا ومعارض للسيارات، ومكاتب صيانة، إضافة إلى مدرسة سياقة، ومضمار لتجريب السيارات، ودائرة نقل، وقسما لشرطة المرور و"مناشط ترفيهية وخدمية"، حيث سيتم نقل كافة معارض السيارات في دمشق وريفها إلى هذه المدينة لتكون مدينة سيارات نموذجية على مستوى المنطقة.
وأكد الوزير مخلوف أن هذا المشروع سيساعد على تخفيف الازدحام في المدن سواء في الطرق والشوارع أم الأرصفة التي يشغلها الكثير من معارض ومكاتب بيع السيارات ومحلات الصيانة.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قرارا قبل أشهر باعتماد الموقع المقترح في منطقة الدوير لإنشاء سوق للسيارات على مساحة 1450 دونما.
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