الأضخم في الشرق الأوسط... الحكومة السورية تطلق مشروع "مدينة السيارات"

وضع رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، اليوم الإثنين، حجر الأساس لتشييد مدينة السيارات في الدوير على طريق حرستا في ريف دمشق.

قال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": هذه المدينة ستكون مقصدا تجاريا وترفيهيا رائدا على مستوى المنطقة، وتضم سوقا ومعارض للسيارات، ومكاتب صيانة، إضافة إلى مدرسة سياقة، ومضمار لتجريب السيارات، ودائرة نقل، وقسما لشرطة المرور و"مناشط ترفيهية وخدمية"، حيث سيتم نقل كافة معارض السيارات في دمشق وريفها إلى هذه المدينة لتكون مدينة سيارات نموذجية على مستوى المنطقة.

© Sputnik . Sergey Pivovarov سوريا تختبر أحدث سيارة "لاندروفر" مدرعة

وأضاف الوزير مخلوف: تم إحداث الإدارة المشتركة بقرار من مجلس الوزراء وتمت تسمية لجنة الإشراف على هذه الإدارة من محافظتي دمشق وريف دمشق وجميع الدراسات اكتملت وسيتم الإقلاع مباشرة بتنفيذ البنى التحتية، موجها رسالة إلى جميع العاملين في قطاع السيارات للمبادرة فورا للتسجيل لدى الإدارة المشتركة في ريف دمشق للتسجيل على المقاسم، سواء في مجال وكالات بيع سيارات أو مكاتب بيع سيارات أو الصيانة أو أية نشاطات لها علاقة ب السيارات

وأكد الوزير مخلوف أن هذا المشروع سيساعد على تخفيف الازدحام في المدن سواء في الطرق والشوارع أم الأرصفة التي يشغلها الكثير من معارض ومكاتب بيع السيارات ومحلات الصيانة.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قرارا قبل أشهر باعتماد الموقع المقترح في منطقة الدوير لإنشاء سوق للسيارات على مساحة 1450 دونما.