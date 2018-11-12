الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض 60 قذيفة من أصل 200 (فيديو)

كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت نحو 60 قذيفة صاروخية من أصل 200 قذيفة أطلقت اليوم من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

القدس — سبوتنيك . وقال أدرعي في بيان اليوم الاثنين: "حتى اللحظة تم اعتراض نحو 60 قذيفة صاروخية من قبل القبة الحديدية من بين 200 قذيفة أطلقت من قطاع غزة حيث سقطت معظم القذائف الصاروخية في مناطق مفتوحة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.

وأكد أدرعي في بيان له مساء اليوم الإثنين "إصابة مباشرة في حافلة نتيجة إطلاق نار من قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع.