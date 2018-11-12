الفصائل الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف حافلة إسرائيلية

أعلنت غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية، مسؤوليتها عن استهداف حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين اليوم الاثنين، ما أسفر عن تدمير الحافلة وإصابة بعض ممن كانوا بداخلها.

رام الله — سبوتنيك. وذكر بيان مقتضب صادر عن غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية في غزة "استهدفت المقاومة حافلة صهيونية تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز كورنيت، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من كان داخلها".

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

وأضاف البيان "تأتي هذه العملية البطولية رداً على الجريمة الصهيونية الغادرة التي وقعت شرق خان يونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من مجاهدينا الأبطال".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن 19 إسرائيليا أصيبوا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بقذائف صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع.