الحوثي: التحالف يقصف الحديدة وفقا لخطة أمريكية

اتهم رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، دول التحالف العربي، بتعمد قصف ميناء الحديدة، ضمن خطة أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر محمد علي الحوثي في تغريدة نشرها الاثنين على "تويتر" أن "تعمد قصف الميناء اليوم، بالرغم من التحذير الذي أطلقه أمين عام الأمم المتحدة، هو رسالة تحد من دول العدوان، ودليل استهتار قيادته بالمجاعة والأزمة الإنسانية، كما أنه عدم اعتراف بالدور الأممي الداعي للسلام"، مؤكدا "قصف ميناء الحديدة هو ضمن الخطة المقرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأرفق رئيس الثورية العليا في تغريدته رابطا لتغريدة سابقة له كان نشرها قبل خمسة أشهر، تحدث فيها عن خطة قدمت للإدارة الأمريكية، اعتبرت ميناء الحديدة هدفا يجب تدميره.

وكان محمد الحوثي قد حذر في تغريدته السابقة من استهداف الميناء، وجدد التأكيد على أن "الميناء يستخدم للأغراض المدنية فقط، وليس منفذا لتهريب السلاح كما تزعم دول العدوان".

قصف ميناء الحديدة هو ضمن الخطة المقرة من قبل الأمريكانhttps://t.co/95LmfAviQn

ولكن تعمد القصف اليوم بعدتحذير أمين عام الأمم المتحدة هو رسالة تحد من دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائهاباليمن

ودليل استهتار قيادته بالمجاعة والأزمة الإنسانية

وعدم اعتراف بالدور الأممي الداعي للسلام — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 12, 2018

وأشار الحوثي إلى "خضوع جميع السفن التي تدخل الميناء للتفتيش من خلال آلية الأمم المتحدة"، مضيفا "وفوق ذلك تصحب بالعرقلة والتأخير من العدوان".

وكان ميناء الحديدة قد تعرض مساء الاثنين لغارتين من قبل طيران العدوان، نجم عنهما إصابة 3 مواطنين بجروح.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من احتمال تدمير ميناء الحديدة في اليمن حيث تدور معارك دامية، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار.