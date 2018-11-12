قوات التحالف العربي: انشقاق وزير الإعلام في حكومة الانقلابيين يعد موقفا بطوليا

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن انشقاق عبد السلام جابر، وزير الإعلام في حكومة الانقلابيين يعد موقفا بطوليا، ويمثل أبناء اليمن الشرفاء الذين وقفوا مع الحكومة الشرعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة والدول المنظمة للتحالف قامت بزيادة القدرات للتزود بالوقود وأصبح هناك اكتفاء ذاتي بنسبة بسيطة جدا لتزويد الطائرات بالجو، مشيرا إلى أنه جرى التشاور مع الجانب الأمريكي، وعلى إثر ذلك قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن، حيث سيعتمد التحالف من خلال تحريك المنظومات للتزود بالوقود من خلال تموضعها وإعادة استخدامها.

العقيد المالكي: انشقاق وزير الإعلام في حكومة الانقلابيين يعد موقفاً بطولياً ويمثل أبناء اليمن الشرفاء.https://t.co/yCobLDLXaS#واس pic.twitter.com/9I65kB14yh — واس (@spagov) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وأكد المالكي أن تحرير محافظة الحديدة وميناءها حق أصيل للحكومة اليمنية الشرعية، مشيرا إلى أن هناك تحرك في هذا الجانب لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في المحافظة، وتحرير ميناءها لاستمرار تدفق الواردات دون أية إعاقة من حكومة "الحوثي" الإرهابية، حسب قوله.

وكشفت "واس" أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 206 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68354 مقذوفا.