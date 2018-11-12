"أنصار الله" تكشف حقيقة إعلان التحالف مصرع قيادات "حوثية" في البيضاء

حملت اللجنة الوطنية لحماية الأسرى في صنعاء، دول التحالف العربي، مسؤولية إعدام عدد من الأسرى التابعين لجماعة "أنصار الله" ونشر أسماءهم كقتلى في جبهة البيضاء بالساحل الغربي.

© AP Photo / Hani Mohammed قتلى وجرحى من "أنصار الله" في مواجهات وسط اليمن

قال بيان صحفي للجبهة تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الاثنين: "طالعتنا اليوم بعض مواقع العدو الإخبارية وتفاجأنا بما أسموه مصرع عدد من قيادات الحوثي في معارك في جبهة البيضاء يوم الجمعة الماضي، مقدمين عددا من الأسماء ممن تم أسرهم منذ أشهر في جبهات شبوة لدى ما يسمى بقائد محور بيحان".

وتابع البيان "كانت هناك مفاوضات عدة عبر عدد من الوسطاء ورفعنا أسمائهم إلى الوسطاء قبل أشهر".

وأكمل البيان ""أيا تكن دوافع نشر أسماء الأسرى وتقديمهم قتلى حسبما ورد في مواقع العدو، فإننا نحمل قيادة تحالف العدوان بشكل عام وقيادة ما يسمى بمحور بيحان بشكل خاص كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المذكورين وحياة بقية الأسرى".

ودعا البيان كافة المنظمات المحلية والدولية إلى التحرك الجاد والسريع لحماية الأسرى مما يتعرضون له من "انتهاكات فظيعة داخل سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم"، مؤكدين استعدادهم التام لإجراء تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى دون استثناء.