بالفيديو... الرئيس العراقي في ثاني محطاته الخليجية

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية العراق، برهم صالح.

وبحث ابن زايد مع رئيس العراق، علاقات البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتطلع الطرفان إلى أن تسهم الزيارة في دعم وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان خلال جلسة المحادثات، مجالات التعاون بين البلدين وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يلبي تطلعات شعبيهما في الارتقاء بها على مختلف المستويات، ويسهم في تعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما بحث ابن زايد وبرهم صالح التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.

وتعد تلك المحطة الثانية للرئيس العراقي ضمن جولته الخليجية، حيث زار الكويت منذ يومين.