الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء ازدياد وتيرة العنف في قطاع غزة في الساعات الأخيرة، داعيا الطرفين إلى إيقاف التصعيد وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "تصاعد العنف في غزة وما حولها خلال الساعات الأخيرة أمر مثير للقلق للغاية."

© REUTERS / Amir Cohen ضوء أخضر للجيش الإسرائيلي للرد على صواريخ غزة

وأضاف البيان "إطلاق الصواريخ أو الأعمال الأخرى التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف."

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية "تحث بروكسل كلا الطرفين على التراجع عن حافة الهاوية وتجنب أي أعمال أخرى من شأنها أن تسهم في زيادة التصعيد، وتعرض حياة المدنيين للخطر، وتعرض الجهود الأخيرة لتخفيف التوترات للخطر".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الوقف الفوري عن جميع أعمال العنف على الفور.

ويذكر أن المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات بالقرب من قطاع غزة، ردا منها على العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين أمس الأحد خلال تسلل قوة إسرائيلية شرق خانيونس، وبحسب وسائل إعلام عبرية أصيبت حافلة إسرائيلية بشظايا قذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة، وأشارت إلى إصابة 6 إسرائيليين بجراح مختلفة جراء القذائف التي أطلقت من غزة.

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو يجتمع بوزير الدفاع وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المقاومة أطلقت في الساعة الأخيرة نحو 100 صاروخ وقذيفة صوب البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي لاحقا، بأنه تم إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، جراء سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن عمليات تبادل إطلاق النار المستمرة منذ الأمس.