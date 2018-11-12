المقاومة الفلسطينية تواصل قصفها للمستوطنات الإسرائيلية... والقبة الحديدية تفشل في التصدي

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات جديدة من الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، والقبة الحديدية تفشل بالتصدي لها.

© AP Photo / Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض 60 قذيفة من أصل 200 (فيديو)

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منذ ساعات أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت نحو 60 قذيفة صاروخية من أصل 200 قذيفة أطلقت اليوم من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.

وأكد أدرعي في بيان له مساء اليوم الإثنين "إصابة مباشرة في حافلة نتيجة إطلاق نار من قطاع غزة".

ودوت صافرات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد إنذارات أطلقتها منظومة القبة الحديدية عقب رصدها إطلاق صواريخ من داخل القطاع.