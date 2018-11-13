الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار مجددا في جميع البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار في جميع البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

© REUTERS / AHMED ZAKOT إسرائيل تدمر مبنى قناة "الأقصى" في قصف صاروخي (فيديو)

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي ، منذ ساعات أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت نحو 60 قذيفة صاروخية من أصل 200 قذيفة أطلقت اليوم من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.

وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.