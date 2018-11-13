الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار مجددا في جميع البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار المقاومة الفلسطينية في استهداف المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، قيام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب استهداف حافلة إسرائيلية بقذيفة وإصابة إسرائيلي.
وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.
وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.
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